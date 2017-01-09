B-N Police Blotter: Fri. Jan. 6, 2017 – Sun. Jan. 8, 2017

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By WJBC Staff

A look at reported offenses in Bloomington, Normal and on the Illinois State University campus. Reports do not indicate confirmed offenses.

Fri. Jan. 6, 2017

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type

22:59 01/06/2017 996 E 228 5XX N GROVE ST ATTEMPTED SUICIDE
21:57 01/06/2017 230 E 227 3XX W VERNON AVE OTHER MENTAL CASE
21:34 01/06/2017 924 E 226 4XX BROADWAY RESIDENTIAL BURGLARY
20:18 01/06/2017 837 E 223 2X DENNIS DR BLOOMINGTON CREDIT CARD FRAUD
20:18 01/06/2017 837 E 223 2X DENNIS DR BLOOMINGTON RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION
17:25 01/06/2017 924 E 214 2XX S BONE DOMESTIC DISPUTE
17:17 01/06/2017 996 E 216 E WILLOW / N LINDEN NO VALID DRIVER LICENSE
14:33 01/06/2017 793 E 208 Summit / Normal SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE
14:08 01/06/2017 674 A 20 18XX A ST 10-50 DAMAGE – PRIV PROP
13:50 01/06/2017 876 E 205 10XX W COLLEGE SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE
13:50 01/06/2017 876 E 205 10XX W COLLEGE CANCELLED, SUSPENDED, OR REVOKED REGISTRATION
12:14 01/06/2017 876 A 19 5XX W RAAB 10-50 DAMAGE – STREET
11:39 01/06/2017 674 E 202 26XX FIELDSTONE CT THEFT UNDER
10:33 01/06/2017 231 E 200 1XX COLLEGE PARK CRT SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE
10:32 01/06/2017 782 E 201 3XX N MAIN RECOVERED PROPERTY ONLY
08:26 01/06/2017 472 A 18 FT JESSE – VETERANS 10-50 DAMAGE – STREET
08:22 01/06/2017 674 A 17 1XX N ORR 10-50 DAMAGE – STREET
07:36 01/06/2017 674 A 16 ORR- HANSON 10-50 DAMAGE – STREET

Sat. Jan. 7, 2017

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type

22:54 01/07/2017 837 E 261 19XX E COLLEGE ILLEGAL POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR
22:54 01/07/2017 837 E 261 19XX E COLLEGE RETAIL THEFT
22:54 01/07/2017 837 E 261 19XX E COLLEGE OTHER ORDINANCE VIOLATION – OV
22:54 01/07/2017 837 E 261 19XX E COLLEGE IN-STATE WARRANT
20:43 01/07/2017 837 E 256 16XX ROCKINGHAM DR ATTEMPTED SUICIDE
20:29 01/07/2017 924 E 254 10XX HOWARD ST DOMESTIC DISPUTE
20:06 01/07/2017 794 E 257 9XX 5TH ST OTHER PUBLIC COMPLAINT
18:27 01/07/2017 996 A 21 MAIN ST / COLLEGE AVE 10-50 DAMAGE – STREET
16:53 01/07/2017 981 E 249 13XX DILLON DR DOMESTIC DISPUTE
16:53 01/07/2017 981 E 249 13XX DILLON DR RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION
16:41 01/07/2017 803 E 248 1X UPTOWN CIR ALL OTHER DISORDERLY CONDUCT
13:18 01/07/2017 782 E 244 12XX MAJOR STR CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
13:18 01/07/2017 782 E 244 12XX MAJOR STR DOMESTIC DISPUTE
02:29 01/07/2017 963 E 233 16XX N MAIN DOMESTIC BATTERY
01:38 01/07/2017 710 N 1 2XX KIESER TOW VEHICLE – PUBLIC PROP.
00:43 01/07/2017 796 E 232 13XX FRANKLIN DOMESTIC DISPUTE

Sun. Jan. 8, 2017

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type

18:10 01/08/2017 954 E 292 8XX 6TH ST DOMESTIC BATTERY
17:09 01/08/2017 231 E 288 16XX TORREY PINES RD IDENTITY THEFT
17:09 01/08/2017 982 E 289 6XX ORLANDO AVE SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE
16:18 01/08/2017 168 E 287 19XX N LINDEN ST DOMESTIC DISPUTE
14:43 01/08/2017 231 E 283 11XX W COLLEGE AVE RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION
12:55 01/08/2017 674 E 282 6XX S FELL AVE BATTERY
11:51 01/08/2017 231 A 23 3XX BLOCK OF S MAIN STR 10-50 INJURY – STREET
10:29 01/08/2017 632 A 22 20XX E COLLEGE AVE 10-50 DAMAGE – PRIV PROP
03:28 01/08/2017 964 E 269 6XX S FELL DOMESTIC DISPUTE
02:36 01/08/2017 230 E 266 9XX S UNIVERSITY BATTERY
02:36 01/08/2017 230 E 266 9XX S UNIVERSITY CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
02:36 01/08/2017 230 E 266 9XX S UNIVERSITY ALL OTHER DISORDERLY CONDUCT
02:12 01/08/2017 969 E 265 MAIN – BEAUFORT DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
02:12 01/08/2017 969 E 265 MAIN – BEAUFORT DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS

 

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