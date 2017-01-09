B-N Police Blotter: Fri. Jan. 6, 2017 – Sun. Jan. 8, 2017

By WJBC Staff
A look at reported offenses in Bloomington, Normal and on the Illinois State University campus. Reports do not indicate confirmed offenses.
Fri. Jan. 6, 2017
City of Bloomington has yet to post activity
Town of Normal
Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type
|22:59
|01/06/2017
|996
|E
|228
|5XX N GROVE ST
|ATTEMPTED SUICIDE
|21:57
|01/06/2017
|230
|E
|227
|3XX W VERNON AVE
|OTHER MENTAL CASE
|21:34
|01/06/2017
|924
|E
|226
|4XX BROADWAY
|RESIDENTIAL BURGLARY
|20:18
|01/06/2017
|837
|E
|223
|2X DENNIS DR BLOOMINGTON
|CREDIT CARD FRAUD
|20:18
|01/06/2017
|837
|E
|223
|2X DENNIS DR BLOOMINGTON
|RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION
|17:25
|01/06/2017
|924
|E
|214
|2XX S BONE
|DOMESTIC DISPUTE
|17:17
|01/06/2017
|996
|E
|216
|E WILLOW / N LINDEN
|NO VALID DRIVER LICENSE
|14:33
|01/06/2017
|793
|E
|208
|Summit / Normal
|SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE
|14:08
|01/06/2017
|674
|A
|20
|18XX A ST
|10-50 DAMAGE – PRIV PROP
|13:50
|01/06/2017
|876
|E
|205
|10XX W COLLEGE
|SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE
|13:50
|01/06/2017
|876
|E
|205
|10XX W COLLEGE
|CANCELLED, SUSPENDED, OR REVOKED REGISTRATION
|12:14
|01/06/2017
|876
|A
|19
|5XX W RAAB
|10-50 DAMAGE – STREET
|11:39
|01/06/2017
|674
|E
|202
|26XX FIELDSTONE CT
|THEFT UNDER
|10:33
|01/06/2017
|231
|E
|200
|1XX COLLEGE PARK CRT
|SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE
|10:32
|01/06/2017
|782
|E
|201
|3XX N MAIN
|RECOVERED PROPERTY ONLY
|08:26
|01/06/2017
|472
|A
|18
|FT JESSE – VETERANS
|10-50 DAMAGE – STREET
|08:22
|01/06/2017
|674
|A
|17
|1XX N ORR
|10-50 DAMAGE – STREET
|07:36
|01/06/2017
|674
|A
|16
|ORR- HANSON
|10-50 DAMAGE – STREET
Sat. Jan. 7, 2017
City of Bloomington has yet to post activity
Town of Normal
Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type
|22:54
|01/07/2017
|837
|E
|261
|19XX E COLLEGE
|ILLEGAL POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR
|22:54
|01/07/2017
|837
|E
|261
|19XX E COLLEGE
|RETAIL THEFT
|22:54
|01/07/2017
|837
|E
|261
|19XX E COLLEGE
|OTHER ORDINANCE VIOLATION – OV
|22:54
|01/07/2017
|837
|E
|261
|19XX E COLLEGE
|IN-STATE WARRANT
|20:43
|01/07/2017
|837
|E
|256
|16XX ROCKINGHAM DR
|ATTEMPTED SUICIDE
|20:29
|01/07/2017
|924
|E
|254
|10XX HOWARD ST
|DOMESTIC DISPUTE
|20:06
|01/07/2017
|794
|E
|257
|9XX 5TH ST
|OTHER PUBLIC COMPLAINT
|18:27
|01/07/2017
|996
|A
|21
|MAIN ST / COLLEGE AVE
|10-50 DAMAGE – STREET
|16:53
|01/07/2017
|981
|E
|249
|13XX DILLON DR
|DOMESTIC DISPUTE
|16:53
|01/07/2017
|981
|E
|249
|13XX DILLON DR
|RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION
|16:41
|01/07/2017
|803
|E
|248
|1X UPTOWN CIR
|ALL OTHER DISORDERLY CONDUCT
|13:18
|01/07/2017
|782
|E
|244
|12XX MAJOR STR
|CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
|13:18
|01/07/2017
|782
|E
|244
|12XX MAJOR STR
|DOMESTIC DISPUTE
|02:29
|01/07/2017
|963
|E
|233
|16XX N MAIN
|DOMESTIC BATTERY
|01:38
|01/07/2017
|710
|N
|1
|2XX KIESER
|TOW VEHICLE – PUBLIC PROP.
|00:43
|01/07/2017
|796
|E
|232
|13XX FRANKLIN
|DOMESTIC DISPUTE
Sun. Jan. 8, 2017
City of Bloomington has yet to post activity
Town of Normal
Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type
|18:10
|01/08/2017
|954
|E
|292
|8XX 6TH ST
|DOMESTIC BATTERY
|17:09
|01/08/2017
|231
|E
|288
|16XX TORREY PINES RD
|IDENTITY THEFT
|17:09
|01/08/2017
|982
|E
|289
|6XX ORLANDO AVE
|SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE
|16:18
|01/08/2017
|168
|E
|287
|19XX N LINDEN ST
|DOMESTIC DISPUTE
|14:43
|01/08/2017
|231
|E
|283
|11XX W COLLEGE AVE
|RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION
|12:55
|01/08/2017
|674
|E
|282
|6XX S FELL AVE
|BATTERY
|11:51
|01/08/2017
|231
|A
|23
|3XX BLOCK OF S MAIN STR
|10-50 INJURY – STREET
|10:29
|01/08/2017
|632
|A
|22
|20XX E COLLEGE AVE
|10-50 DAMAGE – PRIV PROP
|03:28
|01/08/2017
|964
|E
|269
|6XX S FELL
|DOMESTIC DISPUTE
|02:36
|01/08/2017
|230
|E
|266
|9XX S UNIVERSITY
|BATTERY
|02:36
|01/08/2017
|230
|E
|266
|9XX S UNIVERSITY
|CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
|02:36
|01/08/2017
|230
|E
|266
|9XX S UNIVERSITY
|ALL OTHER DISORDERLY CONDUCT
|02:12
|01/08/2017
|969
|E
|265
|MAIN – BEAUFORT
|DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|02:12
|01/08/2017
|969
|E
|265
|MAIN – BEAUFORT
|DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS