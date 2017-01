B-N Police Blotter: Fri. Jan. 6, 2017 – Sun. Jan. 8, 2017

By WJBC Staff

A look at reported offenses in Bloomington, Normal and on the Illinois State University campus. Reports do not indicate confirmed offenses.

Fri. Jan. 6, 2017

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type

22:59 01/06/2017 996 E 228 5XX N GROVE ST ATTEMPTED SUICIDE 21:57 01/06/2017 230 E 227 3XX W VERNON AVE OTHER MENTAL CASE 21:34 01/06/2017 924 E 226 4XX BROADWAY RESIDENTIAL BURGLARY 20:18 01/06/2017 837 E 223 2X DENNIS DR BLOOMINGTON CREDIT CARD FRAUD 20:18 01/06/2017 837 E 223 2X DENNIS DR BLOOMINGTON RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION 17:25 01/06/2017 924 E 214 2XX S BONE DOMESTIC DISPUTE 17:17 01/06/2017 996 E 216 E WILLOW / N LINDEN NO VALID DRIVER LICENSE 14:33 01/06/2017 793 E 208 Summit / Normal SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE 14:08 01/06/2017 674 A 20 18XX A ST 10-50 DAMAGE – PRIV PROP 13:50 01/06/2017 876 E 205 10XX W COLLEGE SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE 13:50 01/06/2017 876 E 205 10XX W COLLEGE CANCELLED, SUSPENDED, OR REVOKED REGISTRATION 12:14 01/06/2017 876 A 19 5XX W RAAB 10-50 DAMAGE – STREET 11:39 01/06/2017 674 E 202 26XX FIELDSTONE CT THEFT UNDER 10:33 01/06/2017 231 E 200 1XX COLLEGE PARK CRT SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE 10:32 01/06/2017 782 E 201 3XX N MAIN RECOVERED PROPERTY ONLY 08:26 01/06/2017 472 A 18 FT JESSE – VETERANS 10-50 DAMAGE – STREET 08:22 01/06/2017 674 A 17 1XX N ORR 10-50 DAMAGE – STREET 07:36 01/06/2017 674 A 16 ORR- HANSON 10-50 DAMAGE – STREET

Sat. Jan. 7, 2017

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type

22:54 01/07/2017 837 E 261 19XX E COLLEGE ILLEGAL POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR 22:54 01/07/2017 837 E 261 19XX E COLLEGE RETAIL THEFT 22:54 01/07/2017 837 E 261 19XX E COLLEGE OTHER ORDINANCE VIOLATION – OV 22:54 01/07/2017 837 E 261 19XX E COLLEGE IN-STATE WARRANT 20:43 01/07/2017 837 E 256 16XX ROCKINGHAM DR ATTEMPTED SUICIDE 20:29 01/07/2017 924 E 254 10XX HOWARD ST DOMESTIC DISPUTE 20:06 01/07/2017 794 E 257 9XX 5TH ST OTHER PUBLIC COMPLAINT 18:27 01/07/2017 996 A 21 MAIN ST / COLLEGE AVE 10-50 DAMAGE – STREET 16:53 01/07/2017 981 E 249 13XX DILLON DR DOMESTIC DISPUTE 16:53 01/07/2017 981 E 249 13XX DILLON DR RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION 16:41 01/07/2017 803 E 248 1X UPTOWN CIR ALL OTHER DISORDERLY CONDUCT 13:18 01/07/2017 782 E 244 12XX MAJOR STR CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 13:18 01/07/2017 782 E 244 12XX MAJOR STR DOMESTIC DISPUTE 02:29 01/07/2017 963 E 233 16XX N MAIN DOMESTIC BATTERY 01:38 01/07/2017 710 N 1 2XX KIESER TOW VEHICLE – PUBLIC PROP. 00:43 01/07/2017 796 E 232 13XX FRANKLIN DOMESTIC DISPUTE

Sun. Jan. 8, 2017

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type