B-N Police Blotter: Thu. Jan. 5, 2017

By WJBC Staff

A look at reported offenses in Bloomington, Normal and on the Illinois State University campus. Reports do not indicate confirmed offenses.

Thu. Jan. 5, 2017

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type

23:33 01/05/2017 837 A 15 3XX IRONWOOD CC DR 10-57 DAMAGE – STREET 17:45 01/05/2017 924 E 181 3XX S VETERANS PKWY RETAIL THEFT 16:30 01/05/2017 712 A 14 6XX W RAAB RD 10-50 DAMAGE – PRIV PROP 16:04 01/05/2017 912 E 173 14XX BLOCK OF FORT JESSE 10-50 FATAL – STREET 16:04 01/05/2017 912 E 173 14XX BLOCK OF FORT JESSE DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS 16:01 01/05/2017 945 E 174 7XX N VETERANS PKWY ENDANGERING THE LIFE OR HEALTH OF A CHILD 15:29 01/05/2017 945 A 13 9XX GREENBRIAR DR 10-50 DAMAGE – PRIV PROP 14:09 01/05/2017 782 E 171 S COTTAGE – RORDAN SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE 12:41 01/05/2017 793 E 166 CENTER – WALNUT SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE 12:41 01/05/2017 793 E 166 CENTER – WALNUT POSS OF CANNABIS OVER 10 GM TO 100 GM (CM) 11:57 01/05/2017 982 E 164 6XX BLOCK W ORLANDO SUSPENDED, REVOKED DRIVERS LICENSE 08:42 01/05/2017 909 E 160 2XX W COLLEGE THEFT UNDER 07:22 01/05/2017 698 E 159 7XX FRANKLIN LOST ARTICLE 02:03 01/05/2017 963 E 155 1XX NORTHFIELD DOMESTIC DISPUTE 01:54 01/05/2017 796 E 153 2XX W SHELBOURNE DOMESTIC DISPUTE 01:54 01/05/2017 796 E 153 2XX W SHELBOURNE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

Illinois State University