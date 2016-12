B-N Police Blotter: Fri. Dec. 23, 2016 – Sun. Dec. 25, 2016

By WJBC Staff

A look at reported offenses in Bloomington, Normal and on the Illinois State University campus. Reports do not indicate confirmed offenses.

Fri. Dec. 23, 2016

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type

21:55 12/23/2016 980 E 18097 16XX N Main DOMESTIC DISPUTE 21:51 12/23/2016 996 E 18096 17XX Bradford THEFT OVER 21:23 12/23/2016 969 E 18095 9XX Fairchild DOMESTIC BATTERY 20:56 12/23/2016 192 E 18094 12XX Wall DOMESTIC DISPUTE 20:10 12/23/2016 706 E 18100 1X TRADERS CIRCLE THEFT UNDER 19:32 12/23/2016 192 A 1553 Greenbriar / Parkway Plaza 10-50 DAMAGE – STREET 19:11 12/23/2016 912 E 18090 3XX S Veterans RETAIL THEFT 18:56 12/23/2016 803 E 18130 1XX E BEAUFORT HIT AND RUN 18:56 12/23/2016 803 A 1556 1XX E BEAUFORT 10-57 DAMAGE – STREET 17:41 12/23/2016 912 E 18089 301S Veterans Suite B10 RETAIL THEFT 16:55 12/23/2016 871 A 1551 Veterans/Vernon 10-50 INJURY – STREET 16:55 12/23/2016 996 A 1552 Veterans/Vernon 10-50 INJURY – STREET 16:50 12/23/2016 924 E 18088 1XX Merle THEFT UNDER 16:04 12/23/2016 969 E 18084 7XX W Orlando DOMESTIC BATTERY 15:16 12/23/2016 924 A 1550 HOVEY/KINGSLEY 10-50 INJURY – STREET 11:09 12/23/2016 231 E 18071 1XX W WILLOW BURGLARY FROM MOTOR VEHICLE 10:39 12/23/2016 659 E 18068 6XX GREENBRIAR ALL OTHER DISORDERLY CONDUCT 10:30 12/23/2016 782 A 1549 3XX Greenbriar 10-57 DAMAGE – PRIV PROP 10:00 12/23/2016 472 E 18066 1X Traders Circle APT 166 DOMESTIC DISPUTE 10:00 12/23/2016 472 E 18066 1X Traders Circle APT 166 THEFT UNDER 07:45 12/23/2016 660 E 18061 1XX east phoenix OTHER SUSPICIOUS ACTIVITY 07:30 12/23/2016 109 A 1548 college/grandview 10-50 DAMAGE – STREET 04:11 12/23/2016 984 E 18058 7XX GOLFCREST DOMESTIC DISPUTE 04:11 12/23/2016 984 E 18058 7XX GOLFCREST CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 04:07 12/23/2016 880 E 18060 1XX W RAAB HOME INVASION 04:07 12/23/2016 880 E 18060 1XX W RAAB AGGRAVATED KIDNAPPING 03:39 12/23/2016 023 E 18054 3XX E VERNON RESIDENTIAL BURGLARY

Sat. Dec. 24, 2016

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type

21:10 12/24/2016 912 E 18135 1XX E PHOENIX DOMESTIC DISPUTE 20:36 12/24/2016 794 E 18134 15XX WOODS DOMESTIC DISPUTE 18:58 12/24/2016 996 E 18133 2XX N Cottage Apt 15 BURGLARY 15:57 12/24/2016 996 E 18128 17XX N SCHOOL DOMESTIC DISPUTE 15:50 12/24/2016 794 E 18129 6XX HILLVIEW CIVIL DISPUTE (NO CRIME) 15:27 12/24/2016 912 E 18127 1XX W SHELBOURNE RESIDENTIAL BURGLARY 14:46 12/24/2016 954 A 1555 VETERANS AND VON MAUR 10-50 DAMAGE – STREET 13:54 12/24/2016 472 E 18124 10XX HOWARD STR CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 10:07 12/24/2016 954 E 18119 18XX PARKWAY CRT CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 07:07 12/24/2016 782 A 1554 1X GRANDVIEW DR 10-50 DAMAGE – STREET 06:50 12/24/2016 984 E 18115 GREGORY STR AND NORMAL AVE DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS 00:36 12/24/2016 984 E 18102 LARRY CT DOMESTIC DISPUTE

Sun. Dec. 25, 2016

City of Bloomington has yet to post activity

Town of Normal

Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type